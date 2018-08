Musks Delisting-Tweet löst eine der stärksten Handelsbewegungen für Tesla-Aktie aus

Tesla 318,45 EUR 1,47% Charts

Am Dienstagabend veröffentlichte Tesla -CEO Elon Musk auf Twitter die Botschaft: "Ich denke darüber nach, Tesla bei 420 US-Dollar zu privatisieren. Finanzierung gesichert."

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

In einem Kommentar ergänzte er, dass die Aktionäre zu gegebenem Zeitpunkt zwei Möglichkeiten hätten: Entweder die Anteile bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar zu verkaufen oder gemeinsam mit dem Unternehmen privat zu gehen.

Tesla-Aktie profitiert vom Tweet

Die Verkündung der Privatisierungsgedanken lösten beim Aktienkurs des E-Auto-Herstellers deutliche Bewegungen aus. Insgesamt wechselten nach dem Tweet des Tesla-Chefs 30,4 Millionen Aktien den Besitzer. Laut des Finanzdaten- und Softwareunternehmens FactSet handelte es sich um den geschäftigsten Handelstag für Tesla seit Februar 2014. Die von Musk anvisierten 420 US-Dollar rückten damit näher: Bis zum Börsenschluss konnte sich die Tesla-Aktie ein Plus von elf Prozent bei 379,57 US-Dollar pro Papier sichern.

Hohes Volumen trotz Handelsstopp

Nachdem auf dem Tesla-Blog eine Erklärung von Elon Musk zu den Privatisierungsplänen veröffentlicht wurde, unterbrach die Technologie-Börse Nasdaq den Handel für etwa 90 Minuten. Die Tesla-Aktie wurde dann wieder für die restlichen 15 Minuten des US-Handelstages freigegeben - allein in diesem Zeitraum wurden sieben Millionen Tesla-Aktien gehandelt. Für die Historie des Elektromobilitäts-Konzerns Tesla bedeutet dieses Transaktionsvolumen das fünfgrößte im gesamten Verlauf seit dem Börsengang 2010.

Ob tatsächlich die angedeutete Privatisierung umgesetzt wird, ist bislang nicht entschieden worden, heißt es in dem Schreiben auf dem Tesla-Blog. Neben den genauen Beweggründen sind auch noch weitere Fragen, unter anderem bezüglich der Finanzierung dieses Vorhabens, offen.

Tesla-Aktie am Mittwoch mit Verlusten

Am Mittwoch stehen die Zeichen am Aktienmarkt auf Ernüchterung. Kurz nach Handelsstart verliert die Tesla-Aktie an der Nasdaq bereits über zwei Prozent.

Redaktion finanzen.net

