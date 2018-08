Tesla beschleunigt in Richtung 100 Milliarden US-Dollar Börsenwert

Tesla 313,85 EUR 4,14% Charts

Eigentlich waren die Ergebnisse niederschmetternd: Tesla musste für das zweite Quartal einen Rekordverlust ausweisen. Dennoch schickten die Anleger die Aktie auf eine Rally. Der Grund: Tesla-Chef Elon Musk zeigte sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung und konnte auch die Anleger mit seiner Begeisterung anstecken.

Der Konzern stehe kurz davor, "nachhaltig profitabel" zu werden, versprach Musk. Der schillernde Milliardär sprach davon, von nun an "profitabel und Cashflow-positiv in jedem Quartal" zu sein. Das kam bei den Investoren gut an.

Positiv aufgenommen wurde auch, dass sich Musk bei der anschließenden Telefonkonferenz mit Analysten für sein unhöfliches Verhalten beim letzten Mal entschuldigte. Dieses Mal konnte er wieder mit seinem charismatischen Auftreten überzeugen.

Fortschritte bei Teslas Model 3

Das für den Massenmarkt bestimmte Model 3 soll laut Musk nun so richtig Fahrt aufnehmen und Gewinne erwirtschaften. Nach mehreren Verzögerungen konnte in der letzten Juni-Woche das versprochene Produktionsziel von 5.000 Model 3 pro Woche endlich erreicht werden.

Nun soll es beim Model 3 schnell aufwärts gehen: Schon Ende August sollen 6.000 Einheiten vom Band rollen. Außerdem hat sich der E-Auto-Hersteller zum Ziel gesetzt, "die Produktion so schnell wir können auf 10.000 Stück pro Woche auszuweiten" hieß es im Brief an die Anteilseigner. Ab einer Stückzahl von 7.000 Stück glaubt Musk, dauerhaft profitabel wirtschaften zu können.

Tesla-Aktie im Vorwärtsgang

Dank der neu entflammten Euphorie der Anleger notiert die Tesla-Aktie derzeit knapp unter 350 US-Dollar. Und einige Analysten glauben, dass sich dieses Momentum fortsetzen könnte.

Zu den Optimisten gehört laut "TheStreet" etwa Romit Shah, der das Kursziel für Tesla bei 450 US-Dollar sieht. Sollte Tesla planmäßig fortschreiten, dann würde die Insolvenzgefahr verschwinden, was dazu führen würde, dass sich die Shortseller zunehmend zurückziehen und der Aktienkurs anziehen dürfte, so der Nomura-Analyst.

Zachary Mannes, Chef-Analyst bei StockWaves geht laut "TheStreet" sogar noch weiter. Auch er glaubt, dass nach dem jüngsten Impuls die Stimmung für Tesla, dessen Papiere immerhin zu den am häufigsten geshorteten US-Aktien gehören, umschlagen könne. So könnte der Kurs bis auf 450 US-Dollar klettern. Nach einer darauffolgenden Phase der Konsolidierung sei sogar ein Kurs von 500 US-Dollar oder mehr möglich.

Würde der Tesla-Kurs tatsächlich auf 500 US-Dollar klettern, so käme der Elektro-Autobauer auf eine Marktkapitalisierung von rund 85 Milliarden US-Dollar. Die Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar wäre damit schon in Sichtweite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla, Ken Wolter / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images