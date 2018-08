Nach Aktien-Rally: Tesla-Shortseller haben fast zwei Milliarden Dollar verloren

Tesla 301,84 EUR 1,97% Charts

Teslas Aktien-Rally nach enttäuschenden Zahlen

Am vergangenen Mittwochabend hat Tesla sein Ergebnis für das vergangene Quartal vorgelegt - das Unternehmen fuhr hohe Verluste ein, der Model 3 hatte Tesla tief in die roten Zahlen gezogen.

Doch trotz der niederschmetternden Ergebnisse konnte die Tesla-Aktie im Anschluss massiv an Wert gewinnen. Denn Konzern-Boss Elon Musk zeigte sich im anschließenden Conference Call weiterhin zuversichtlich und konnte auch die Anleger mit seiner Begeisterung anstecken.

In diesem Rahmen entschuldigte sich der Tesla-Chef sogar für seine Ausfälle und schlechten Manieren in der Telefonkonferenz nach der letzten Quartalsvorlage, als er die Fragen der Teilnehmer als "langweilig" und "nicht cool" bezeichnete. Angesichts der enttäuschenden Ergebnisse musste Musk aber auch einiges an Überzeugungsarbeit leisten.

Musk sprach außerdem davon, von nun an "profitabel und Cashflow-positiv in jedem Quartal" zu sein. Lediglich "eine tiefe Rezession" oder "massive höhere Gehalt" könnten das Unternehmen davon abbringen.

Musks höfliche Art und seine Versprechen verhalfen den Aktien bereits nachbörslich zu einem deutlichen Kurssprung. Am Donnerstag konnten sie bis Handelsschluss sogar über 16 Prozent zulegen.

Shortseller mit hohen Verlusten

Für Shortseller sah es nach der Zahlenvorlage allerdings düster aus, denn sie hatten auf massive Kursverluste gesetzt. Aufgrund der unerwarteten Kursgewinne mussten Shortseller allerdings einen Verlust von rund 1,7 Milliarden US-Dollar verkraften, wie das Analyseunternehmen S3 Partners LLC berichtete.

Dennoch hält sich die Verunsicherung noch in Grenzen: Tesla-Shortseller hofften darauf, dass Tesla einen Teil seiner jüngsten Gewinne in den nächsten Tagen wieder abgeben muss. "Sie sind jetzt angeschlagen und werden abwarten, ob sie einen Teil ihres Geldes zurückkriegen können, bevor sie ihre Verluste realisieren müssen", sagte Ihor Dusaniwsky, Manager bei S3 Partners, über die Shortseller.

Generell gehört die Tesla-Aktie zu den am häufigsten geshorteten US-Aktien. Seit Anfang des Jahres konnten die Titel jedoch mehr als 12 Prozent an Wert gewinnen.

Redaktion finanzen.net

