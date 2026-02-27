DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1799 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.181 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche Saint Gobain-Aktie: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht: Bahn-Finanzvorständin muss nach drei Monaten gehen

26.02.26 21:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn trennt sich einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge nach nur drei Monaten von Finanzvorständin Karin Dohm. Wie die "SZ" berichtet, soll die Abberufung auf einer Sitzung des Aufsichtsrats im März beschlossen werden. Die Entscheidung stehe aber fest.

Wer­bung

Dohm soll der Zeitung zufolge als Finanzvorständin zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht haben, darunter auch Politiker und Arbeitnehmervertreter. Unter anderem soll sie sich demnach immer wieder mit anderen Führungskräften wegen Kleinigkeiten angelegt haben. Bahnchefin Evelyn Palla habe daher die Reißleine gezogen. Die Bahn äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema.

Dohm ist erst seit Anfang Dezember Finanzvorständin bei der Bahn. Zuvor war sie Finanzchefin bei der Baumarktkette Hornbach./nif/DP/he