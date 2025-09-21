Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 737.000,00 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:47 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 737.000,00 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 735.050,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 735.050,01 USD. Bisher wurden via New York 12 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 92,52 Mrd. USD, gegenüber 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

