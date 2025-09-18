DAX23.652 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,05 -3,0%Dow46.152 ±0,0%Nas22.509 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

19.09.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 735.284,21 USD.

Berkshire Hathaway Inc. B
416,20 EUR 0,50 EUR 0,12%
Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:41 Uhr um 0,2 Prozent auf 735.284,21 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 733.974,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 736.449,95 USD. Bisher wurden heute 4 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812.855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 10,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen