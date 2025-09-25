DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,13 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,56 -0,1%Gold3.742 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Großauftrag

Boeing-Aktie freundlich: Turkish Airlines will bis zu 225 Flugzeuge kaufen

26.09.25 08:53 Uhr
NYSE-Aktie Boeing profitiert leicht: Turkish Airlines peilt Kauf von bis zu 225 Flugzeugen an | finanzen.net

Turkish Airlines will vom US-Flugzeugbauer Boeing bis zu 225 Maschinen kaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,60 EUR -0,40 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
183,56 EUR -1,12 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Boeing ist dies einer der größten Aufträge in diesem Jahr. Der Deal wurde am Freitag nach einem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben. Zunächst kauft die türkische Fluggesellschaft 50 Maschinen vom Typ 787 Dreamliner mit einer Option auf 25 weitere Flugzeuge, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Zudem wurden Verhandlungen über den Kauf von bis zu 150 Maschinen für die Modelle 737 Max 8 und Max 10 abgeschlossen. Vor einer Auftragsvergabe sollen hier aber zunächst noch Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International beendet werden.

Wer­bung

Der Kauf von Boeing-Maschinen ist häufig Gegenstand von Gesprächen ausländischer Staatschefs mit dem US-Präsidenten.

Turkish Airlines will seine Flotte in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln und Istanbul als globales Luftfahrtkreuz etablieren. Um dies zu erreichen, hat die Fluggesellschaft 2023 auch bei dem europäischen Konkurrenten Airbus bis zu 230 Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge bestellt.

Im nachbörslichen NYSE-Handel legten Boeing-Papiere letztlich leicht um 0,13 Prozent zu auf 213,81 US-Dollar.

/err/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen