Turkish Airlines will vom US-Flugzeugbauer Boeing bis zu 225 Maschinen kaufen.

Für Boeing ist dies einer der größten Aufträge in diesem Jahr. Der Deal wurde am Freitag nach einem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben. Zunächst kauft die türkische Fluggesellschaft 50 Maschinen vom Typ 787 Dreamliner mit einer Option auf 25 weitere Flugzeuge, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Zudem wurden Verhandlungen über den Kauf von bis zu 150 Maschinen für die Modelle 737 Max 8 und Max 10 abgeschlossen. Vor einer Auftragsvergabe sollen hier aber zunächst noch Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International beendet werden.

Der Kauf von Boeing-Maschinen ist häufig Gegenstand von Gesprächen ausländischer Staatschefs mit dem US-Präsidenten.

Turkish Airlines will seine Flotte in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln und Istanbul als globales Luftfahrtkreuz etablieren. Um dies zu erreichen, hat die Fluggesellschaft 2023 auch bei dem europäischen Konkurrenten Airbus bis zu 230 Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge bestellt.

Im nachbörslichen NYSE-Handel legten Boeing-Papiere letztlich leicht um 0,13 Prozent zu auf 213,81 US-Dollar.

