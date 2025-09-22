Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 746.235,13 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 0,2 Prozent auf 746.235,13 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 747.000,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 743.325,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 14 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 8,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 657.900,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

