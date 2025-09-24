DAX23.400 -1,1%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Knorr-Bremse kauft IT-Spezialisten Duagon Group für 500 Millionen Euro

25.09.25 12:30 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
23,60 EUR 0,75 EUR 3,28%
Knorr-Bremse
78,60 EUR -0,60 EUR -0,76%
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenspezialist Knorr-Bremse verstärkt sich mit einem Zukauf in der Schweiz. Das im MDAX gelistete Unternehmen kauft die Duagon Group mit Sitz in Dietikon für rund 500 Millionen Euro. Hinzu können Erfolgsprämie bei Erreichung bestimmter Ziele kommen, wie der Konzern mit Sitz in München am Donnerstag mitteilte. Knorr-Bremse verspricht sich von dem Kauf deutliche Synergieeffekte bei Umsatz und Kosten. Finanziert werden soll der Zukauf aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien. Verkäufer ist die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs).

Knorr-Bremse will mit der Übernahme sein Geschäft mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge stärken. Duagon bietet mit rund 750 Mitarbeitern laut Mitteilung weltweit Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik an.

Für 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon rund 175 Millionen Euro Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 16 Prozent, bereinigt um Integrationskosten, wie es weiter hieß. Außerdem geht das Unternehmen ab dem Jahr 2028 von jährlichen Ebit-wirksamen Synergieeffekte von fünf bis zehn Millionen Euro aus.

Der Vollzug des Erwerbs unterliegt den üblichen regulatorischen Zustimmungen. Die Aktie von Knorr-Bremse lag nach der Mitteilung leicht im Minus./err/nas/stk

