Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,03 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet durchwachsen ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Entscheidend für den Bremsenhersteller bleibe eine Erholung im Geschäft mit der Lastwagenindustrie, die sich auf 2026 vertage. Das Geschäft mit Zugbremsen bleibe stark./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,72 €
|Abst. Kursziel*:
23,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,07%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
