Knorr-Bremse Aktie

Marktkap. 13,03 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

09:31 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
77,65 EUR -2,80 EUR -3,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet durchwachsen ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Entscheidend für den Bremsenhersteller bleibe eine Erholung im Geschäft mit der Lastwagenindustrie, die sich auf 2026 vertage. Das Geschäft mit Zugbremsen bleibe stark./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,72 €		 Abst. Kursziel*:
23,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,07%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

