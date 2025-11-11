Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusShutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Barrick Mining mit kräftigem Gewinnanstieg zieht an. Hannover Rück hebt Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich an. Salzgitter wird vorsichtiger. Chip-Streit um Nexperia - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert. HelloFresh weist Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurück. Siemens: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand.
