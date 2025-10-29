Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,03 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die bestehenden Trends seien bestätigt worden./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
