Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Ergebnis besser als erwartet

30.10.25 07:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
80,90 EUR -0,25 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im dritten Quartal weiter unter dem stotternden Lkw-Geschäft mit den Nutzfahrzeugherstellern und Wechselkurseffekten gelitten. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigt hätte der Erlös um 2,7 Prozent angezogen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp sieben Prozent auf 251 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen Prozentpunkt auf 13,3 Prozent an. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich stand ein Gewinn von 153 Millionen Euro nach 140 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management./men/zb

