Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Berkshire Hathaway im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 415,18 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 415,18 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 415,84 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 414,54 USD. Mit einem Wert von 414,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.529 Stück gehandelt.

Am 27.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 430,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,57 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.06.2023 bei 327,60 USD. Mit Abgaben von 21,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Berkshire Hathaway ließ sich am 04.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,25 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 89,87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren verdient

Drei Dinge, die Warren Buffetts Lunch-Gäste von ihm gelernt haben

An diesen Aktien wird Warren Buffett wohl für immer festhalten - Apple nicht dabei