Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 472,98 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 472,98 USD ab. Bei 471,47 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 478,49 USD. Bisher wurden via New York 163.918 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 484,79 USD an. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 2,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 330,60 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 30,10 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 03.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 16,52 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 20,15 USD im Jahr 2024 aus.

