Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 514,54 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 514,54 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 515,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 514,73 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 147.511 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 401,72 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 28,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 03.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,73 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 04.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,69 USD je Aktie belaufen.

