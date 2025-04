Blick auf Aktienkurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Mittwochnachmittag ein

09.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 491,27 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 491,27 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 486,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 487,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.737 Berkshire Hathaway-Aktien. Am 03.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 539,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 9,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 395,85 USD. Mit Abgaben von 19,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 22.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 94,92 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,38 Mrd. USD umgesetzt. Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,72 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie BYD-Aktie: Buffetts Strategie geht auf - Tesla kämpft mit Absatzrückgang Berkshire Hathaway widerspricht Trump: Kein Buffett-Lob für Zoll-Politik S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

