Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 451,04 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 451,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 452,26 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 449,57 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 451,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 101.837 Berkshire Hathaway-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 484,79 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 330,60 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 36,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 14,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,52 USD je Aktie generiert. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2024 wird am 04.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 20,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

