Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 452,82 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 452,82 USD. Bei 454,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 452,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.569 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (491,66 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,58 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 356,00 USD erreichte der Anteilsschein am 03.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 21,38 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 02.11.2024 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 12,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway -5,88 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 93,00 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.02.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 21,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

