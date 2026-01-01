DAX24.930 +0,3%Est505.938 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.507 +0,5%Bitcoin80.202 ±0,0%Euro1,1698 -0,2%Öl61,54 -0,4%Gold4.481 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 ExxonMobil 852549 Chevron 852552 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung

06.01.26 15:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem folgenreichen Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung will der Berliner Senat neuralgische Punkte stärker per Video überwachen. Das kündigte die für Energie zuständige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey an.

Wer­bung

Aktuell verlaufe ein Prozent des 35.000 Kilometer umfassenden Berliner Stromnetzes überirdisch, erläuterte die SPD-Politikerin. Drei Viertel dieser Leitungen wiederum würden bereits mit Kameras überwacht, in der Regel auf privaten Grundstücken, etwa des Netzbetreibers Stromnetz Berlin.

Datenschutz vs. Sicherheit?

"Das andere Viertel, was nicht videoüberwacht ist, ist auf öffentlichem Straßenland", so Giffey. Das war nach ihren Angaben auch bei der Kabelbrücke über den Teltow-Kanal der Fall, die am Samstag Ziel des mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlags wurde.

Weil das öffentlicher Raum sei, dort verläuft ein Uferweg, habe bisher der Datenschutz eine Videoüberwachung verhindert. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Sicherheit und Datenschutz müsse nun aber neu bewertet werden. In dem Zusammenhang müssten auch komplexe rechtliche Fragen geklärt werden.

Wer­bung

KI soll helfen

Nach Einschätzung Giffeys sollte mehr Videoüberwachung durch Systeme künstlicher Intelligenz (KI) ergänzt werden. Dadurch könnten bestimmte Veränderungen an den Standorten, etwa Hitzeentwicklung, schnell erkannt werden. "Das ist eine sehr konkrete Sache, die wir machen werden und wollen", so Giffey. Das werde dazu beitragen, kritische Infrastruktur zusätzlich zu sichern.

Verstärkte Polizeistreifen

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) unterstützt dieses Vorgehen nach eigenem Bekunden, er wolle das "schnell machen", sagte er. Außerdem betonte er, dass nach dem Anschlag neuralgische Punkte des Stromnetzes verstärkt von der Polizei überwacht werden. "Das ist mir wichtig, dass niemand denkt, dass da irgendwas nicht geschützt oder gesichert ist."

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin werden voraussichtlich erst Donnerstagnachmittag alle Haushalte wieder am Netz sein./kr/DP/nas