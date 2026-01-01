DAX25.373 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.688 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
Beschleunigter Waffenkauf für die Bundeswehr

15.01.26 16:06 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der verschärften Bedrohungslage sollen Rüstungsgüter für die Bundeswehr schneller und einfacher angeschafft werden können. Dieses Ziel verfolgt eine Gesetzesnovelle, die der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und der oppositionellen AfD verabschiedet hat.

Die Vergabe von Rüstungsaufträgen wird dadurch deutlich häufiger als bisher ohne langwierige Ausschreibung möglich sein. Die Grenzen, bis zu denen derartige Direktvergaben zulässig sind, werden mit der Reform massiv angehoben. Damit weiche man vom Vergaberecht aus konfliktfreien Zeiten ab, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken, erläuterte der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir.

Oppositions-Kritik an der schwarz-roten Reform

Grüne und Linke stimmten gegen das Gesetz. Der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Ulrich Thoden, beklagte, die beschleunigte Beschaffung gehe zulasten von Transparenz und Kosteneffizienz. Julian Joswig von den Grünen warnte, die Einschränkung von Wettbewerb bedeute höhere Preise und größere Abhängigkeiten. Die AfD stimmte zwar für die Reform, bemängelte allerdings, die strukturellen Ursachen für Fehler bei der Beschaffung blieben weitgehend unangetastet.

Um mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben zu können, wurde im vergangenen Jahr bereits die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert. Zudem hatte sich die Nato auf das Ziel festgelegt, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren./ax/DP/nas