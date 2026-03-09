DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.238 +2,2%Euro1,1617 -0,1%Öl92,76 +3,3%Gold5.170 +0,5%
BETA Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
21,57 USD 2,30 USD 11,94%
Charts|News|Analysen

BETA Technologies A hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

BETA Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,390 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen USD – ein Plus von 150,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BETA Technologies A 4,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,850 USD. Im Vorjahr hatten -1,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 35,62 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,09 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

