BETA Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BETA Technologies A hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

BETA Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,390 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,1 Millionen USD – ein Plus von 150,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BETA Technologies A 4,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,850 USD. Im Vorjahr hatten -1,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 35,62 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,09 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net