Stellantis steigt in Wasserstoff-JV von Faurecia und Michelin ein - Stellantis-Aktie gibt nach

Damit wird Stellantis zum Miteigentümer bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin , an dem die beiden Autozulieferer jeweils ebenso ein Drittel der Anteile halten werden, wie der Autobauer mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Symbio soll ab 2025 pro Jahr 50.000 Brennstoffzellen produzieren. Stellantis will sich mit dem Zukauf in Richtung emissionsfreier Autos entwickeln.

Die Stellantis-Aktie verliert an der EuroNext in Paris zeitweise 0,56 Prozent auf 14,81 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com