Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag tiefer

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,0 Prozent auf 0,049 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,049 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,049 EUR.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2.155,102 Prozent. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,592 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

