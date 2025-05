Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Mittag tief

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 48,4 Prozent auf 0,128 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 48,4 Prozent auf 0,128 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,100 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,100 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.806 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,400 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2024. 993,750 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,563 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.06.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

