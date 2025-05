Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Bettermoo(d) Food im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 0,086 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:57 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 0,086 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,086 EUR. Bei 0,090 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.312,791 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.02.2025 bei 0,013 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 84,884 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net