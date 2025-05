Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,110 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,110 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,139 EUR. Bei 0,099 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,100 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.007 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,205 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 995,455 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.05.2025 (0,081 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 26,727 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net