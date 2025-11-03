Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagvormittag im Sinkflug

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Minus bei 0,061 EUR.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:11 Uhr verlor das Papier 8,2 Prozent auf 0,061 EUR.

Am 01.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,686 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.028,289 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2025 bei 0,051 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,447 Prozent.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net