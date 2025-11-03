DAX24.164 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagvormittag im Sinkflug

03.11.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagvormittag im Sinkflug

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Minus bei 0,061 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:11 Uhr verlor das Papier 8,2 Prozent auf 0,061 EUR.

Am 01.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,686 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.028,289 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2025 bei 0,051 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,447 Prozent.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung