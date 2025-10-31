DAX24.026 -0,4%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
Bettermoo(d) Food im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

31.10.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 22,3 Prozent im Minus bei 0,055 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,02 EUR 50,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 22,3 Prozent im Minus bei 0,055 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,055 EUR.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,694 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.157,246 Prozent. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,638 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

