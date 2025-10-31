Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

Bettermoo(d) Food im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 22,3 Prozent im Minus bei 0,055 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 22,3 Prozent im Minus bei 0,055 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,055 EUR.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,694 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.157,246 Prozent. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,638 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net