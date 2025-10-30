DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Aktienentwicklung

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag weit abgeschlagen

30.10.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 18,2 Prozent bei 0,055 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,02 EUR 50,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 09:13 Uhr verlor das Papier 18,2 Prozent auf 0,055 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,055 EUR.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,734 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.239,416 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 27.300,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

