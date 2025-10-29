Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,067 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,067 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,067 EUR.

Bei einem Wert von 0,826 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.132,836 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 99,701 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net