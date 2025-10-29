Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:14 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,067 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,067 EUR an. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 0,826 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.132,836 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,000 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,701 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net