Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 18,8 Prozent im Minus bei 0,054 EUR.

Die Aktie notierte um 16:02 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 18,8 Prozent auf 0,054 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,054 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,067 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bei 0,826 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.418,382 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,632 Prozent.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

