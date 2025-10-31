DAX24.038 -0,3%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
Kursentwicklung

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Keller

31.10.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 22,3 Prozent auf 0,055 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,02 EUR 50,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 22,3 Prozent auf 0,055 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,055 EUR.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,694 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.157,246 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 99,638 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

