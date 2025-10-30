DAX24.076 -0,2%Est505.672 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,45 -0,7%Gold3.978 +0,9%
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Donnerstagmittag fester

30.10.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Donnerstagmittag fester

30.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 11:42 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,728 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.228,467 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,051 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,299 Prozent.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

