Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Freitagnachmittag stark

Bettermoo(d) Food im Fokus

Um 15:47 Uhr wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 22,6 Prozent auf 0,066 EUR nach oben. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR zu. Bei 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 25.100 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,686 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 936,254 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2025 (0,051 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,263 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net