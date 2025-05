Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,105 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 09:13 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,105 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,105 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,105 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2024 bei 1,400 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.233,333 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,571 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 01.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net