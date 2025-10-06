Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Bettermoo(d) Food

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 16,0 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR nach. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,062 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.890 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 1,020 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.417,857 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 33.500,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net