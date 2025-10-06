Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagvormittag weit abgeschlagen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,067 EUR.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,020 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.417,857 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,000 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,702 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net