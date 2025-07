Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag stark gefragt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 8,3 Prozent auf 0,065 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,075 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,062 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.000 Stück gehandelt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.600,000 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,692 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net