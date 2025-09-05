DAX23.744 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Vormittag unter Druck

08.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 13,8 Prozent auf 0,078 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 13,8 Prozent auf 0,078 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,078 EUR. Bei 0,078 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.237 Stück gehandelt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,110 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.330,412 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2025 Kursverluste bis auf 0,051 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 50,973 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

