Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag im Keller

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 15,4 Prozent auf 0,102 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 15,4 Prozent auf 0,102 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,100 EUR ab. Bei 0,108 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 3.545 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,325 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.199,020 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,118 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

