Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 0,103 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der BMN-Sitzung 3,7 Prozent auf 0,103 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,103 EUR nach. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,230 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.094,175 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 14,951 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net