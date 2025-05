Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag tiefrot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 17,0 Prozent auf 0,100 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 17,0 Prozent auf 0,100 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,100 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,108 EUR. Zuletzt wechselten 1.440 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2024 bei 1,325 EUR. Mit einem Zuwachs von 1.225,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 14,155 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

