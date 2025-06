Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,115 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,115 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,115 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,115 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 860,870 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 42,680 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 27.06.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net