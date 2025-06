MÄRKTE EUROPA/Kaufargumente fehlen - Rüstungsaktien unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte weiten ihre Abschläge am Pfingstmontag im Verlauf leicht aus. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 24.154 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 5.413 Punkte ab. Die Umsätze dürften zum Feiertagshandel niedrig bleiben. "An solchen Tagen reichen allerdings schon wenige große Orders, um den Markt nachhaltig zu bewegen", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen in Zürich, Oslo und Kopenhagen sind geschlossen.

Der europäischen Aktienmärkte profitieren bisher nicht von der angesetzten neuen Runde bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Die Frage ist, ob es überhaupt ein neues Abkommen gibt", so ein Händler. Zudem komme es auf die Details an. "Und die EU braucht ein eigenes Abkommen", ergänzt er." Seine Relative Stärke hat der DAX zunächst verloren", meint auch ein anderer Marktteilnehmer. Er verweist darauf, dass bereits der relativ günstige US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung in Europa am Freitag kaum noch stützen konnte. Nach den jüngsten Allzeithochs seien viele positive Impulse eingepreist.

Bei den Einzeltiteln geht die Konsolidierung bei den Rüstungsaktien weiter. Rheinmetall fallen um 1 Prozent. In der zweiten Reihe geben Hensoldt 2,4 Prozent ab und Renk 0,8 Prozent. "Die positiven Impulse sind nun eingepreist", so ein Marktteilnehmer. Das gelte auch, falls die Verteidigungsbudgets der Nato-Staaten tatsächlich auf 3,5 Prozent des BIP stiegen, weitere 1,5 Prozent sind für verteidigungsrelevante Infrastruktur vorgesehen. "Von daher sollte ein vorläufiges Ende der Aufwärtswelle und ein Eintritt in eine längere Konsolidierungsphase nicht überraschen", so der Marktteilnehmer.

DAX-Schwergewicht SAP fallen um 2,3 Prozent auf 266,00 Euro. Da der Ausbruch aus der Spanne zwischen 256 und knapp 270 Euro zunächst gescheitert ist, leidet der Titel nun unter charttechnisch orientierten Verkäufen. Auch Siemens Energy leiden mit einem Minus von 2,4 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Dagegen erholen sich Adidas um 1,4 Prozent.

Nach einer Abstufung durch Keefe, Bruyette & Woods geben Allianz 1,1 Prozent nach, auch Hannover Rück und Munich Re wurden gesenkt, verlieren aber nur knapp. United Internet steigen um 2,3 Prozent auf 24,48 Euro. Die Analysten der Citigroup haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Das Kursziel haben sie auf 29 von 21 Euro erhöht.

Anglo American könnte beim Verkauf seines Diamantengeschäfts einem Zeitungsbericht zufolge nur die Hälfte der Bewertung von 4,9 Milliarden US-Dollar erzielen. Wie die Financial Times berichtet, sei dies dem schwachen Diamantenmarkt geschuldet. Anglo American will den formalen Verkaufsprozess für die Diamantentochter De Beers innerhalb der nächsten Wochen starten. Der Aktienkurs gibt um 1 Prozent nach.

Alphawave machen in London einen Satz um 22,1 Prozent auf 182,20 Pence. Der US-Chipexperte Qualcomm und die britische Alphawave sind sich handelseinig geworden und Qualcomm wird Alphawave für 2,4 Milliarden Dollar kaufen. Das entspricht 183 Pence je Aktie und bedeutet eine Prämie von 96 Prozent auf den Schlusskurs vom 31. März, bevor Qualcomm sein Interesse bekundet hatte.

WPP geben in London 2,3 Prozent auf 546,20 Pence ab. Mit dem Rücktritt von CEO Mark Read ist ein Vakuum in der Führung entstanden. Aus technischer Sicht besteht nun die Gefahr, dass der Kurs wieder in die Nähe der Unterstützung um 500 Pence fällt. Der Abwärtstrend ist intakt, ein erster Widerstand liegt um 600 Pence.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.413,05 -0,3% -17,12 +10,9%

Stoxx-50 4.577,67 -0,3% -12,09 +6,5%

DAX 24.153,61 -0,6% -150,85 +22,1%

MDAX 30.937,41 +0,2% 62,27 +20,7%

TecDAX 3.929,37 -0,3% -13,57 +15,4%

SDAX 17.075,19 +0,5% 85,42 +23,9%

CAC 7.782,60 -0,3% -22,27 +5,7%

ATX 4.427,72 -0,5% -21,26 +21,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1404 +0,1% 1,1394 1,1390 +10,1%

EUR/JPY 164,91 -0,0% 164,97 165,04 +1,2%

EUR/CHF 0,9370 +0,0% 0,9366 0,9380 +0,3%

EUR/GBP 0,8424 +0,0% 0,8421 0,8420 +1,9%

USD/JPY 144,61 -0,1% 144,79 144,90 -7,9%

GBP/USD 1,3537 +0,0% 1,3531 1,3529 +8,0%

USD/CNY 7,1761 -0,1% 7,1812 7,1854 -0,4%

USD/CNH 7,1845 -0,1% 7,1908 7,1926 -1,9%

AUS/USD 0,6512 +0,2% 0,6498 0,6486 +4,9%

Bitcoin/USD 107.280,90 +0,9% 106.373,70 104.948,90 +12,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,43 64,8 -0,6% -0,37 -9,9%

Brent/ICE 66,37 66,65 -0,4% -0,28 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3320,61 3310,66 +0,3% 9,95 +26,2%

Silber 31,98 31,57 +1,3% 0,41 +13,0%

Platin 1057,77 1026,84 +3,0% 30,93 +17,3%

Kupfer 4,91 4,85 +1,2% 0,06 +20,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

