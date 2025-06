Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,115 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr bei 0,115 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,115 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,115 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,115 EUR.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 860,870 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 42,680 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 27.06.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net