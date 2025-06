Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 0,113 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 0,113 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,113 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,113 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.227 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,110 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 886,667 Prozent. Am 08.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,078 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,489 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.06.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net