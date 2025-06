Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Nachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 13,0 Prozent auf 0,130 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 13,0 Prozent im Plus bei 0,130 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,130 EUR an. Bei 0,115 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 3.700 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 88,235 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 61,290 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net