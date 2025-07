Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food mit herben Abschlägen am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 7,4 Prozent auf 0,065 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 7,4 Prozent auf 0,065 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,061 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,061 EUR. Zuletzt wechselten 30 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1.605,247 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 32.300,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net